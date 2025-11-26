Pisa auto finisce in un fossato | muore una donna di 78 anni sotto gli occhi del marito

La tragedia lungo via Santa Maria. Un pomeriggio che sembrava come tanti si è trasformato in una tragedia per una coppia di pensionati di Cascina, in provincia di Pisa. Maria Albanese, 78 anni, ha perso la vita dopo che l'auto sulla quale viaggiava insieme al marito è precipitata in un fossato colmo d'acqua. L'uomo, Corrado, è riuscito a mettersi in salvo, ma è rimasto profondamente scioccato dall'accaduto. L'auto si ribalta nel fosso: inutili i soccorsi. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio del 25 novembre, lungo via Santa Maria, nella frazione di San Giorgio-Arnaccio.

