Tiro a volo ufficiale il sistema di qualificazione per Los Angeles 2028

Il Comitato Olimpico Internazionale ha ufficializzato il nuovo sistema di qualificazione per il tiro a volo in vista dei Giochi di Los Angeles 2028. Questa decisione stabilisce le modalità e i criteri per le nazionali e gli atleti che aspirano a partecipare alla prestigiosa competizione olimpica.

Il Comitato Olimpico Internazionale ha approvato il sistema di qualificazione per il tiro a volo in vista dei Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Definiti numero di posti, criteri di accesso, calendario delle gare valide e distribuzione delle quote tra Mondiali, Coppa del Mondo ed eventi continentali. Via libera del CIO al percorso di qualificazione. Il Comitato Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale ha ufficialmente approvato il sistema di qualificazione per il tiro a volo ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

