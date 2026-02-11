Online Voci in Comune il podcast ufficiale della Città di Soliera

È online “Voci in Comune”, il nuovo podcast della Città di Soliera. Ogni mese, il podcast porta ascoltatori e cittadini in un viaggio tra i progetti, le attività e le iniziative del territorio. La prima puntata è già disponibile su Spotify, Apple Podcast e YouTube, offrendo un modo diverso di conoscere la città e le sue novità.

Un nuovo modo di raccontare Soliera e i suoi progetti: è online, sul canale Spotify, Apple Podcast e YouTube della Città di Soliera, la prima puntata di "Voci in Comune", il podcast mensile pensato per raccontare progetti, attività ed iniziative con un buon grado di approfondimento.

