Visions – Passione mortale 2023 come finisce | spiegazione finale

Visions – Passione mortale è un film thriller psicologico del 2023, diretto da Yann Gozlan, che va in onda stasera su Rai 4. La trama segue la storia di Estelle, una donna che lavora come comandante di aerei di linea. La protagonista ha una vita apparentemente perfetta con il marito Guillaume, un noto medico. Un giorno incontra Ana, una donna del suo passato, e si riaccende in lei la passione. Tra loro inizia una relazione, ma ecco che Estelle ha alcune visioni inquietanti. Quando Ana scompare, inizia ad avere delle allucinazioni, che mettono in dubbio la sua sanità mentale. Cos’è successo davvero ad Ana? È morta? La verità esce fuori nel finale. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

