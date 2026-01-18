L’autorità della resistenza comincia sempre dai no | la lezione su gloria e potere dal Vangelo secondo Matteo

Nel Vangelo secondo Matteo si narra una delle tentazioni affrontate da Gesù, offrendo spunti sulla natura del potere e della gloria. La resistenza alle tentazioni, spesso riassunta nei “no”, rappresenta un esempio di fermezza e virtù. Questa riflessione invita a considerare come l’autorità autentica si costruisca anche attraverso scelte difficili, basate sulla coerenza con i valori spirituali e morali.

Nel Vangelo secondo Matteo si racconta una delle tentazioni alla quale sarebbe stato sottoposto Cristo. Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria e gli disse: “Tutte queste cose io ti darò, se, prostrandoti, mi adorerai”. I regni del mondo con la loro gloria. Il potere e la gloria non è solo il titolo del noto e straordinario romanzo dello scrittore inglese Graham Greene ma anche la cifra della storia umana contemporanea. Il potere del popolo per il popolo e con il popolo sono momenti particolari, squarci, feritoie di un mondo che passa in fretta di moda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

