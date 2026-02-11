Olivera abbatte Smolcic arbitro assegna rigore Conte chiede un rosso | caos in Napoli-Como

Caos in campo durante Napoli-Como, con proteste e polemiche che non si placano. L’arbitro assegna un rigore alla squadra di casa, mentre Conte chiede un rosso per un contrasto su Olivera. La partita, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, si trasforma in un susseguirsi di proteste e tensioni tra i giocatori e gli ufficiali di gara.

(Adnkronos) – Proteste in Napoli-Como. Oggi, martedì 10 febbraio, la squadra di Conte ospita quella di Fabregas nei quarti di finale di Coppa Italia, in una partita ricca di episodi arbitrali. Il primo arriva al 39? del primo tempo: Valle sfonda sulla sinistra e mette un bel cross, basso e teso, a centro area per l’accorrente Smolcic. Il difensore del Como sbuca alle spalle di Olivera, che prova a rimediare in scivolata ma finisce per colpire l’avversario: l’arbitro Manganiello non ha dubbi e assegna il calcio di rigore. Le immagini mostrano chiaramente l’impatto tra il terzino uruguaino e il difensore del Como, che poi cadendo va a scontrarsi con Juan Jesus.🔗 Leggi su Seriea24.it

