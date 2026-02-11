Olimpiadi Moioli verso il poker | Con serenità

La snowboarder Michela Moioli si prepara a partecipare alla sua quarta Olimpiade. Dopo aver conquistato due medaglie, la 29enne bergamasca si dice tranquilla e fiduciosa. “Voglio godermi questa avventura e mettere in campo tutta la mia esperienza”, afferma. La sua determinazione è evidente, ma mantiene un atteggiamento sereno in vista della competizione.

SNOWBOARDCROSS. «Saranno i miei Giochi numero quattro, ho già vinto due medaglie, spero conti l’esperienza». La bergamasca: «Devo restare con i nervi distesi e concentrata. Sulla pista di Livigno posso dire la mia, chi è forte uscirà alla distanza». Michela verso il poker. Per Moioli, alzanese classe 1995, quella di Milano-Cortina è la quarta Olimpiade in una carriera strepitosa che oggi la vede unica rappresentante italiana del mondo degli sport invernali ad aver vinto tutto. Venerdì è il giorno del giudizio. Tre Coppe del Mondo (2016, 2018 e 2020), il Mondiale dello scorso marzo a Saint Moritz preceduto da medaglie varie con l’apoteosi dell’oro di Pyeongchang 2018. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

