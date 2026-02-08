Olimpiadi 2026 gli italiani in gara oggi domenica 8 febbraio | Orari e finali | programma e dove vedere in tv
Oggi gli italiani scendono in pista per le finali delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Sono otto le gare in programma e gli atleti azzurri puntano a portare a casa più medaglie possibili. La giornata si presenta intensa, con tanti occhi puntati sui protagonisti italiani.
Per l’Italia sportiva può essere una domenica da sogno. Oggi, 8 febbraio, gli azzurri vanno a caccia di medaglie in tutte le 8 finali in programma. Si parte con la discesa libera femminile, dove c’è attesa sia per Sofia Goggia che per Federica Brignone, la cui partecipazione è stata confermata dalla Fisi dopo le prove di discesa. È anche il giorno della grande speranza per il biathlon: nella staffetta mista gli azzurri sono tra i favoriti. Poco prima, il portabandiera Federico Pellegrino proverà l’impresa nello skiathlon. Nel frattempo, anche lo squadrone dello snowboard, guidato dal veterano Roland Fischnaller, andrà a caccia di più di una medaglia nello slalom gigante parallelo, sia maschile che femminile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
