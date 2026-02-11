Arezzo, 11 febbraio 2026 – In Toscana, la domanda di professioni digitali ha registrato un incremento dell’8% nell’ultimo decennio, con circa 5.800posizioni attivate in media ogni anno (Irpet). Mentre il mismatch tra domanda e offerta sale: il 47,9% delle assunzioni previste risulta di difficile copertura, più della media nazionale del 45,8% (dati Excelsior). A fronte di tutto ciò c’è ancora un 13,8% dei giovani toscani tra i 15 e i 29 anni che si trova nella fascia Neet (né in formazione, né al lavoro, un dato comunque inferiore alla media nazionale che si attesta intorno al 15%). I dati ci dicono che il lavoro c’è, mancano le competenze richieste. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oggi al via il “Salone dello Studente”: attesi 5 mila giovani

