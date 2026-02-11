Una nuova perturbazione porta pioggia e neve a San Valentino. Le condizioni meteo sono instabili in tutta la penisola. La saccatura depressionaria sta attraversando il centro-sud, causando nuvole e maltempo che durerà almeno fino al weekend.

Diverse perturbazioni transitano sul Mediterraneo centrale portando maltempo fino al weekend. Una saccatura depressionaria transita in queste ore sulla Penisola portando condizioni di tempo instabile con nuvole e piogge soprattutto sulle regioni del Centro-Sud. Per domani è atteso un altro peggioramento e non andrà meglio nel weekend. Stando agli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, venerdì è attesa una temporanea tregua: l'ennesima perturbazione atlantica si muoverà verso il Mediterraneo occidentale. Il giorno di San Valentino vedrà un profondo vortice ciclonico spostarsi verso l'Italia disponendo maltempo da Nord a Sud, con neve a quote montane e aria relativamente mite. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Nuova perturbazione e aria più fredda: dove piove e dove nevica a San Valentino

Approfondimenti su San Valentino perturbazione

La perturbazione di San Valentino sta portando freddo, pioggia e vento forte su tutta l’Italia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su San Valentino perturbazione

Argomenti discussi: Tendenza meteo - Segnale subtropicale in crescità dopo metà mese; Cronaca Meteo - Vecchio vortice lascia l'Italia ma arriva nuova perturbazione con altra pioggia. Prossime ore con instabilità diffusa. Situazione e previsione.; Aria fredda, piogge e venti forti, nevicate anche a bassa quota: arriva la perturbazione di San Valentino; Perturbazioni atlantiche in successione, settimana con tanta pioggia e super neve sulle Alpi.

Nuova ondata di maltempo: in Sicilia attese ancora burrasche e mareggiateE' ancora allerta gialla in quasi tutta la Sicilia, compresa la Provincia di Trapani. Una nuova perturbazione atlantica sta per investire ... itacanotizie.it

Allerta meteo: nuova ondata di nubifragi sull'Italia e svolta gelida a San Valentino, torna la neveDopo i violenti temporali e le grandinate eccezionali delle ultime ore, una nuova perturbazione in arrivo dalla Spagna intensificherà il maltempo. meteo.it

SABATO 14, San Valentino, alle ore 21,00, unico spettacolo del culto d'amore "GHOST - FANTASMA" di Jerry Zucker, con Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg - facebook.com facebook

Promo di San Valentino per i tifosi bianconeri 20% di sconto con il codice “CUOREBIANCONERO” Leggi di più udinese.it/news/tifosi/pr… Acquista ora macron.com/it/merchandisi… x.com