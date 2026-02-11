Nunzia Schiano si apre in un’intervista, parlando della sua carriera e delle sfide personali. L’attrice, nota per il suo ruolo a Un Posto al sole e ora protagonista a Le Pornoprecarie, dice che il dolore le ha insegnato a far ridere. Racconta di come il lavoro, la libertà e la sessualità siano diventati temi ancora più importanti dopo i 60 anni, e di quanto sia urgente per lei restare umana in un mondo che cambia rapidamente.

Ci sono attrici che stanno nei ruoli, e altre che li abitano. E poi ci sono quelle, rarissime, che dai ruoli si lasciano attraversare e a loro volta li trasformano. Nunzia Schiano è così. Non recita: si mette in ascolto. Del testo, della scena, del tempo, delle persone. E della vita, soprattutto. La sua, quella degli altri, quella che pulsa nelle contraddizioni, nei dolori taciuti, nelle piccole gioie, nella rabbia che brucia e nelle domande che restano lì, aperte. È da qui che parte anche Le Pornoprecarie, l’ultimo spettacolo che porta in scena con un gruppo di attrici (e un solo uomo) in una storia surreale, tenera e feroce: una piattaforma ironicamente chiamata “OnlyFals”, donne over sessanta che si reinventano nel porno, e Rosaria, il personaggio interpretato da Nunzia Schiano, ex sessantottina, vulcanica, libera, senza più freni né vergogne, che incarna una femminilità non addomesticata e non sedata. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Nunzia Schiano, l'attrice da Un Posto al sole a Le Pornoprecarie: “Il dolore mi ha insegnato a far ridere”

Approfondimenti su Nunzia Schiano

Whoopi Goldberg, ospite speciale a Un Posto al Sole, interpreta il personaggio di Eleanor Price, un’imprenditrice.

Whoopi Goldberg ha recentemente condiviso come la serie

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Nunzia Schiano

Argomenti discussi: Al Matt di Terzigno cultura e inclusione al centro del progetto Ter-Ignis Cafè; Terzigno, al Museo MATT apre il Caffè dell’inclusione: cultura e lavoro per trasformare le fragilità in risorsa; Intervista a Enza Barra tra le protagoniste della commedia teatrale Pornoprecarie: il racconto di una dicotomia di un mondo a doppia velocità; Maria Bolignano racconta Pornocprecarie: Dobbiamo chiederci perché ci sentiamo così soli.

Un posto al sole arruola un’altra star, arriva Nunzia Schiano: cosa farà con Whoopi GoldbergNel cast di Un posto al sole entra Nunzia Schiano, stella di Un commissario Ricciardi e di tante altre serie Tv di successo: ecco il suo ruolo nella trama della soap di Rai 3. libero.it

Un Posto al Sole, le anticipazioni di giovedì 12 febbraio: Damiano inizia a capire qualcosaLa situazione si fa sempre più intricata per Eduardo. Le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole, in onda domani sulle frequenze di Rai tre ... msn.com

Giovedì 12 Febbraio ore 21.00 Le Pornoprecarie – quelle di OnlyFals Commedia brillante Risate assicurate Temi attuali In tournée nei teatri Nunzia Schiano @mariabolignano @yulyiamayaricuk Enza Barra Chiara Di Girolamo Alessio Sica Non p - facebook.com facebook