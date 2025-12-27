Nico Paz è esploso: gol al Lecce e dato realizzativi inequivocabili. L’argentino ora è anche bomber, lo aspetta il Real Madrid. Il rendimento di Nico Paz in questa stagione sta assumendo contorni statistici straordinari, confermando la crescita esponenziale del talento argentino sotto la guida tecnica del Como. La rete realizzata nell’ultimo turno contro il Lecce non è stata solo decisiva ai fini del risultato, ma ha permesso al giovane fantasista di raggiungere un traguardo numerico significativo che mette in luce la sua nuova efficacia sotto porta. In questo campionato, Paz ha già collezionato 6 gol in appena 16 presenze, una media realizzativa che testimonia una maturità e una freddezza notevolmente aumentate rispetto al recente passato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Nico Paz è esploso: gol al Lecce e numeri realizzativi inequivocabile. L'argentino ora è anche bomber

Leggi anche: Diretta Gol Serie A LIVE: Torino Cagliari 0-0, Gaetano vicino al gol! Lecce Como 0-1, gol di Nico Paz! Espulso Di Francesco

Leggi anche: Diretta Gol Serie A LIVE: Torino Cagliari 1-0, gol di Vlasic! Lecce Como 0-1, gol di Nico Paz! Fine primo tempo

