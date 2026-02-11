Nordio | ‘serve una direttiva sull’obbligo dell’azione penale’

Il ministro della Giustizia Nordio ha annunciato che presto arriverà una direttiva sull’obbligo dell’azione penale. Attualmente, i procure decidono caso per caso, e questa libertà crea disomogeneità nei processi. Nordio spiega che serve un decreto che uniformi le scelte dei pm, senza lasciare spazio all’interpretazione individuale. La nuova regola dovrebbe arrivare a breve per rendere più chiara e coerente la gestione dei procedimenti.

“Nel mio libro non dico che debba essere abolita l’obbligatorietà dell’azione penale, ma dico che oggi è diventata arbitraria. Essendoci molti processi da gestire, ogni pm sceglie come gli pare e quindi bisogna dare una direttiva omogenea perché nell’ambito dell’obbligatorietà dell’azione penale ci siano delle prelazioni. Non possono darla i singoli procuratori della Repubblica, altrimenti avremmo una Repubblica delle procure. L’idea di D’Alema e della bicamerale era che la direttiva la desse il Parlamento. Secondo me potrebbe darla un organismo congiunto, potrebbe anche essere lo stesso Consiglio superiore della magistratura”, in “una congiunzione di energie”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

In ambito sanitario, spesso si discute della possibilità di non applicare l’obbligo dell’azione penale.

