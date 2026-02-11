Non risponde da ore al telefono la tragedia | trovato morto in casa

Questa mattina a Dragoni, in via Provinciale per Maiorano, è stato trovato morto in casa Mormile Tomì, 67 anni. L’uomo non rispondeva al telefono da ore e alcuni vicini, preoccupati, hanno chiamato i soccorsi. Quando sono arrivati, i vigili e i sanitari hanno trovato il corpo riverso a terra nell’appartamento. La polizia ha avviato le indagini per capire cosa sia successo.

E'stato ritrovato riverso a terra nel proprio appartamento di via Provinciale per Maiorano a Dragoni, Mormile Tomì (così conosciuto in paese), 67 enne. L'allarme è stato lanciato dalla cugina che non aveva più notizie dell'uomo e si è preocupata. I sanitari del 118 intervenuti non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. La causa della morte presumibilmente è data da un arresto cardiocircolatorio. Sul posto i carabinieri della stazione di Alvignano.

