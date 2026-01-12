Esonerato Terremoto nel calcio l’annuncio della big | salta l’allenatore

Il Real Madrid ha annunciato ufficialmente l’esonero di Xabi Alonso come tecnico della prima squadra. La decisione è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale, nel quale il club ha ricordato il ruolo di Alonso come leggenda del club e ha sottolineato che il Real Madrid rimarrà sempre la sua casa. Questa scelta rappresenta un cambiamento importante nella gestione tecnica della squadra, in un momento di riflessione e pianificazione per il futuro.

Xabi Alonso non è più l’allenatore del Real Madrid. Il club blanco ha ufficializzato l’ esonero del tecnico spagnolo con un comunicato diffuso nelle ultime ore, sottolineando come l’ex centrocampista resterà « una leggenda del Real Madrid » e che « questa sarà sempre casa sua ». La decisione è maturata meno di 24 ore dopo la sconfitta nella finale di Supercoppa di Spagna contro il Barcellona, vinta dai blaugrana per 3-2 a Gedda. Un ko pesante, non solo per il valore del trofeo ma soprattutto per il peso simbolico della rivalità, che ha accelerato una riflessione già in corso ai vertici del club. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Esonerato”. Terremoto nel calcio, l’annuncio della big: salta l’allenatore Leggi anche: “Esonerato”. Terremoto nel calcio, l’annuncio a sorpresa della big: salta l’allenatore! Leggi anche: Chieti Calcio, esonerato l’allenatore Francesco Del Zotti Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Terremoto Campodarsego Calcio 1974: esonerato l’allenatore Maurizio Bedin! Sostituto già individuato https://www.bepitv.it/campodarsego-esonerato-bedin-sostituto-individuato/ - facebook.com facebook #Slot esonerato dal #Liverpool Possibile terremoto in Premier League x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.