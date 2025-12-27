Francesco Stagno d' Alcontres resta ai domiciliari rigettata l' istanza di scarcerazione
Francesco Stagno d'Alcontres resta ai domiciliari. Il Tribunale del riesame di Messina, presieduto dalla giudice Maria Vermiglio, ha confermato la misura decisa dal gip Salvatore Pugliese, rigettando l'istanza di scarcerazione presentata dagli avvocati Salvatore Silvestro e Nico D'Ascola. L'ex. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
