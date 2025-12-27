Francesco Stagno d'Alcontres resta ai domiciliari. Il Tribunale del riesame di Messina, presieduto dalla giudice Maria Vermiglio, ha confermato la misura decisa dal gip Salvatore Pugliese, rigettando l'istanza di scarcerazione presentata dagli avvocati Salvatore Silvestro e Nico D'Ascola. L'ex. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Francesco Stagno d'Alcontres resta ai domiciliari, rigettata l'istanza di scarcerazione

Corruzione, concussione e truffa, Stagno D'Alcontres resta ai domiciliari - Il tribunale del Riesame ha confermato gli arresti domiciliari per il chirurgo plastico ed ex parlamentare Francesco Stagno d’Alcontres, 70 anni, già direttore della Chirurgia plastica del Policlinico ... lasicilia.it