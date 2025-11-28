Caso Garlasco, colpo di scena decisivo. La perita del giudice Denise Albani ha comunicato via Pec che l’analisi biostatistica sul DNA sotto le unghie di Chiara Poggi ha restituito una «piena concordanza» tra l’Ignoto 1 e l’aplotipo Y di Andrea Sempio, il 37enne indagato per omicidio in concorso. Il calcolo, basato su un database di oltre 39.000 aplotipi dell’Europa occidentale, attribuisce la traccia alla linea paterna di Sempio.La perizia ufficiale sarà depositata il 5 dicembre. Questa conclusione demolisce la relazione del 2014 del professor Francesco De Stefano, che aveva definito il DNA degradato perché "il risultato della prima analisi non era stato confermato dalla replica", contribuendo così alla condanna definitiva di Alberto Stasi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, asse Sempio-Poggi contro i pm: clamoroso, cosa sta succedendo