Napoli De Giovanni è un fiume in piena | Se un vicino compie azioni negative contro di te e tu non ti lamenti nessuno può aiutarti Cosa è successo!

Maurizio De Giovanni si scaglia contro chi subisce azioni negative senza reagire. Il giornalista dice: “Se un vicino fa cose brutte e non ti lamenti, nessuno può aiutarti”. A Napoli, De Giovanni non si tiene e commenta il momento difficile degli azzurri, definendolo come un vero e proprio fiume in piena.

Approfondimenti su Napoli De Giovanni

Argomenti discussi: Maurizio De Giovanni. Il passato presenta il conto. Senza la verità, da Ustica a Regeni, le ferite non si rimarginano; Ylenia uccisa dal fratello, De Giovanni: Provo tenerezza e pena per questi ragazzi, anche per l'assassino; Grossman a Napoli: Agli israeliani piacciono i miei libri ma odiano la mia politica; Sala dei Baroni – 24 febbraio ore 14:30 – Cittadinanza letteraria a Ildefonso Falcones.

NM LIVE - de Giovanni: Il Napoli sta subendo troppi torti, il club adesso dovrebbe farsi sentire, solo applausi per Conte e la squadra, contro la Roma bisogna vincereNAPOLI - MAURIZIO DE GIOVANNI, scrittore, è intervenuto a NAPOLI MAGAZINE LIVE, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da ... napolimagazine.com

NM LIVE - de Giovanni: Vergara è una risorsa, il suo valore non è una sorpresa, Lang e Lucca non si sono mai inseriti nel Napoli, il rientro di Rrahmani sarà fondamentaleNAPOLI - MAURIZIO DE GIOVANNI, scrittore, è intervenuto a NAPOLI MAGAZINE LIVE, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da ... napolimagazine.com

