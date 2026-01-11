Ti amma**o io C’è Posta per te Maria De Filippi contro papà Antonino

Da caffeinamagazine.it 11 gen 2026

Antonino arriva in studio insieme alla fidanzata Ilenia per incontrare il padre Natale, davanti alle telecamere di C’è posta per te. La busta è chiusa e l’atmosfera è immediatamente carica di tensione, perché dietro quel gesto simbolico ci sono anni di silenzi, distanze e rancori mai risolti. È una storia familiare complessa, che prende forma passo dopo passo, sotto lo sguardo attento di Maria De Filippi, pronta a guidare un confronto che si preannuncia durissimo. >> “Ma Raoul Bova, assurdo.”. Scoppia il caso a C’è posta per te per quelle cose con Luisa: lo ha fatto davvero in studio A rompere il ghiaccio non è il padre, ma Ilenia, che ha scritto lei alla trasmissione per sostenere Antonino in questo momento delicato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

