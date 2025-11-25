Fame emotiva e disturbi dell' immagine corporea il focus aperto a tutta la cittadinanza

Venerdì 28 novembre, ore 20, nella Sala Santa Caterina di Forlì si tiene l'incontro dal titolo "La fame emotiva, la disregolazione alimentare e i disturbi dell’immagine corporea”, promosso dall'associazione Volooltre con il patrocinio del Comune di Forlì con la partecipazione del dottor Emanuel. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

È la cosiddetta fame emotiva, il bisogno di mangiare per consolarsi da stress ed emozioni forti Vai su X

“Flavia dice sì a tutti. Tranne che a sé stessa.” Dietro la fame emotiva si nasconde spesso una verità più profonda: la difficoltà di sentirsi libere di dire no. No alle richieste che ci sovraccaricano. No ai sensi di colpa. No a quel bisogno costante di essere s - facebook.com Vai su Facebook

Fame emotiva, tra stress e noia: come gestire quel bisogno incontrollato di comfort food - Solitamente la fame emotiva, che non coincide con la fame effettiva e il bisogno effettivo di mangiare, è soprattutto un’esigenza consolatoria e di conforto. Si legge su iodonna.it

Fame nervosa, i sintomi e nuovi rimedi. La psicoterapeuta: «È innescata da ansia e tristezza» - Il Mindful Eating, grazie a facili tecniche di respirazione consapevole ed esercizi di rilassamento, sta diventando ... Scrive ilmessaggero.it

Fame emotiva, quel bisogno spasmodico di cibo - Accade a volte di rifugiarsi nel cibo e di cercare in esso una consolazione, un mezzo per combattere le tensioni della vita quotidiana o quelle ... Da ilgiornale.it