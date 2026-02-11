Netflix porta nel cuore dell’automobilismo italiano la serie tv con Luca Argentero. La zona, famosa per il rombo dei motori e le passioni che sfrecciano a tutta velocità, diventa protagonista di uno spettacolo che mescola adrenalina e storie di riscatto. La serie mostra le strade di Motorvalley, un territorio dove il mito delle auto sportive si respira ad ogni curva.

C’è un territorio in Italia dove il rombo dei motori è colonna sonora quotidiana e i sogni corrono a 300 all’ora. Dove l’aria è impregnata dell’odore di gomma e benzina. È Motorvalley. Cioè l’Emilia-Romagna, detta anche la Motor Valley. Un luogo che Netflix racconta con una serie in 6 episodi prodotta da Matteo Rovere. Un viaggio dietro le quinte del mondo dell’automobilismo che intreccia segreti del passato, colpe da espiare e ultime possibilità da giocarsi. Perché quando hai perso quasi tutto, a volte l’unica via d’uscita è premere sull’acceleratore e non voltarsi più indietro. Diretta dallo stesso Rovere (che torna al mondo delle corse a dieci anni da Veloce come il vento in una sorta di sequel ideale), da Pippo Mezzapesa e da Lyda Patitucci, Motorvalley è scritta da Francesca Manieri insieme a Rovere, Gianluca Bernardini, Michela Straniero ed Erika Z. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Motorvalley è su Netflix: Luca Argentero nella serie tv ambientata nel cuore dell'automobilismo italiano. Adrenalina e motori, passione e riscatto

Ravenna fa da sfondo alla nuova serie tv di Netflix

La serie debutta su Netflix con Luca Argentero, Giulia Michelini e Caterina Forza.

