Dopo le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, si fa spazio l’ipotesi di una possibile separazione tra Amos Mosaner e Stefania Constantini. La coppia, che ha conquistato il bronzo olimpico, sembra prenderla con calma, ma non ha ancora deciso se continueranno insieme o no. Di certo, a fine stagione, parleranno chiaramente dei loro piani per il futuro.

(Adnkronos) – La medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è un risultato memorabile. Per Amos Mosaner e Stefania Constantini, la coppia azzurra del curling, c’è un pizzico di delusione dopo la mancata conferma dell’oro di Pechino 2022. L’epilogo del torneo di doppio misto è accompagnato da rumors, spifferi e domande sul rapporto tra i due partner: avanti insieme o fine corsa? “Solitamente nel nostro sport poniamo degli obiettivi di quadriennio in quadriennio, quindi per ora abbiamo concluso il quadriennio molto bene. Siamo contenti, ora non è ancora il momento di settare i prossimi perché da domani inizia già una nuova competizione.🔗 Leggi su Seriea24.it

Approfondimenti su Mosaner Constantini

Stefania Constantini e Amos Mosaner cercano di ripetere il risultato del 2022 e puntano alla medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pechino.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Mosaner Constantini

Argomenti discussi: Mosaner-Constantini, la coppia del curling si divide? A fine stagione parleremo; Stefania Constantini e Amos Mosaner, le partite più iconiche: imbattuti nel doppio misto tra Olimpiadi e Mondiali · Curling; Stefania Constantini e Amos Mosaner: chi sono i protagonisti del curling italiano alle Olimpiadi; Ho detto che non siamo migliori amici, non usciamo insieme tutti i giorni: Mosaner torna sul….

Costantini e Mosaner fanno impazzire i social! Tra amore e odio, le reazioni alla coppia sportiva del momentoTra gli atleti azzurri impegnati a Milano-Cortina la coppia del Curling ha conquistato il cuore dei tifosi: divisi tra ship e hating ... tuttosport.com

Constantini e Mosaner di bronzo: la coppia che ha fatto innamorare gli italiani del curling e quel futuro insieme in dubbioFesteggiano i due azzurri, nonostante la sconfitta amara contro gli Stati Uniti. Ma è incerto se dopo questi Giochi i due torneranno a gareggiare nuovamente ... ilsecoloxix.it

Nel filmato sono presenti Constantini e Mosaner, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Luciano Buonfiglio: «Esterrefatto» - facebook.com facebook

Constantini-Mosaner show alle #Olimpiadi, sono belli e tirano le pietre: "Questo bronzo vale più dell’oro" x.com