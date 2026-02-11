Monopattino travolto da un camion | tanta paura per un ragazzo

Martedì mattina a Brescia un ragazzo di 27 anni è stato investito da un camion mentre attraversava in monopattino davanti a MediaWorld, in via Dalmazia. L’incidente è avvenuto poco prima delle 8, vicino alle strisce pedonali. La scena ha suscitato paura tra i passanti e i soccorsi sono intervenuti subito. Il giovane è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non sono ancora chiare. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire la dinamica dell’incidente.

Incidente stradale martedì mattina a Brescia, in via Dalmazia, davanti al punto vendita MediaWorld. Poco prima delle 8, un ragazzo di 27 anni che viaggiava in monopattino è stato travolto da un camion nei pressi delle strisce pedonali.Secondo le prime informazioni, il giovane – che indossava.

