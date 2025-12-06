Incidente in centro a Novara | ragazzo in monopattino travolto da un furgone

Incidente stradale in pieno centro città.É successo questa mattina, sabato 6 dicembre, intorno alle 10, alla Barriera Albertina. Un ragazzo in monopattino è stato travolto all'altezza dell'attraversamento pedonale di corso Italia da un furgone che stava transitando verso Baluardo Quintino Sella. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

