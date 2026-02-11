Il Presidente Mattarella ha chiamato personalmente Arianna Fontana per congratularsi della sua vittoria alle Olimpiadi di Milano Cortina. Durante la telefonata, il Capo dello Stato ha elogiato la gara di Fontana, definendola

(Agenzia Vista) Roma, 11 febbraio 2026 "Congratulazioni, sei Olimpiadi, sei successi. E' stata una gara formidabile, complimenti, ovviamente anche agli altri, è stata una squadra formidabile" così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rivolto per telefono i suoi complimenti ad Arianna Fontana, Pattinatrice short track italiana che ha vinto l'oro alle Olimpiadi Milano Cortina.

© Iltempo.it - Milano Cortina, Presidente Mattarella telefona alla pattinatrice Arianna Fontana: "Gara formidabile"

Dopo aver conquistato un’altra medaglia alle Olimpiadi, Arianna Fontana ha ricevuto una telefonata inattesa dal Presidente Sergio Mattarella.

Le Olimpiadi Milano-Cortina rappresentano un legame tra l’esperienza storica di Milano 1956 e il futuro dello sport italiano.

