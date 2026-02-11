Milano-Cortina 2026 scrive una frase sul palmo per parlare della sua patria | atleta ucraina verso la squalifica?

Dopo la gara di slittino femminile, Olena Smaha ha mostrato una scritta sul palmo della mano davanti alle telecamere: “Remembrance is not a violation”. La frase sembra un gesto rivolto alla sua patria, l’Ucraina, e ora si parla di una possibile squalifica. La federazione internazionale dovrà decidere se la sua azione viola le regole o meno. La sua posizione diventa centrale in un momento già carico di tensione tra sport e politica.

Dopo la gara di slittino femminile disputata ieri, Olena Smaha ha aperto il palmo della mano davanti alle telecamere mostrando una scritta in inglese: “Remembrance is not a violation”, ovvero “ricordare non è una violazione”. Un gesto apparentemente semplice che però potrebbe costarle caro durante questi Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina. La slittinista ucraina, che ha chiuso la sua prova al ventesimo posto, non si è mossa per caso. Il suo è stato un atto di solidarietà verso un altro atleta del suo Paese, Vladyslav Heraskevych, protagonista pochi giorni prima di una protesta simile ma ancora più clamorosa. 🔗 Leggi su Cultweb.it

