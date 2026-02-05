La principessa Anna a Milano-Cortina 2026 dopo 50 anni dalla sua prima Olimpiade come atleta I suoi look a cinque cerchi più belli sfoggiati negli anni

La principessa Anna arriva a Milano-Cortina 2026, a 50 anni dalla sua prima Olimpiade come atleta. Ricorda ancora i momenti di Montréal del 1976, quando fu la prima della famiglia reale britannica a partecipare alle Olimpiadi. Ora, mentre si prepara a seguire gli eventi, sfoggia ancora alcuni dei suoi look più belli ispirati ai cinque cerchi.

Una scelta, quella di includere la principessa all'interno del CIO, l'organizzazione internazionale volta a supervisionare l'organizzazione dei Giochi, che non è stata certo casuale all'epoca. Così come altrettanto puntuale e ponderata è stata la sua nomina, nel 1983, di presidente della British Olympic Association, che ancora oggi mantiene. Anna, infatti, ha un rapporto molto stretto col Movimento Olimpico. Non solo per la sua nota anima sportiva, ma soprattutto perché è stata la prima della royal family britannica ad aver partecipato alle Olimpiadi, per la precisione quelle di Montréal, nel 1976. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Livigno si prepara a fare il suo debutto alle Olimpiadi invernali.

La Principessa Anna è arrivata a Milano per partecipare alle Olimpiadi 2026.

