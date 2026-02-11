Milano Cortina 2026 nei villaggi olimpici il cibo diventa performance | dalla pasta ai canederli la strategia che nutre il mondo

Nei villaggi olimpici di Milano Cortina 2026 il cibo non è solo nutrimento, ma una vera e propria performance. Chef e cuochi preparano piatti che uniscono tradizione e creatività, dalla pasta ai canederli. L’obiettivo è offrire agli atleti un’alimentazione di livello, senza perdere di vista la qualità e la cultura italiana. Qui, il cibo diventa parte integrante della competizione, per dare energia e motivazione ai partecipanti.

I villaggi olimpici di Milano Cortina 2026 fungono da centri nevralgici dove la nutrizione sportiva incontra l'eccellenza della cucina italiana. I menu sono progettati secondo il principio " Food for Fuel ", garantendo pasti bilanciati e personalizzati che rispettano le diverse necessità culturali e dietetiche degli atleti internazionali. Oltre ai classici come pasta e pizza, i ristoranti offrono specialità regionali come la bresaola e i canederli per promuovere le tradizioni dei territori ospitanti. Operative 24 ore su 24, le strutture di ristorazione gestiscono volumi imponenti di cibo per supportare le prestazioni agonistiche in tutte le sedi dei Giochi.

