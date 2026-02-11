Davide Bartesaghi, giovane difensore del Milan, sta crescendo velocemente. Classe 2005, è diventato titolare già quest’anno con l’allenatore Allegri. Ora si parla di una possibile chiamata in Nazionale, con Gattuso che potrebbe convocarlo per i playoff di marzo. La sua carriera sta prendendo una svolta importante, e tutti attendono di vedere se avrà l’opportunità di debuttare con l’Italia.

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Davide Bartesaghi, classe 2005, laterale mancino del Milan che, in questa stagione, ha soffiato il posto da titolare a Pervis Estupiñán come esterno nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri. La considerazione nei suoi confronti, infatti, non è cresciuta soltanto all'interno dell'ambiente milanista, bensì anche in ambito della Nazionale Italiana. Bartesaghi, infatti, è andato a cena, due sere fa, a Milano, con la delegazione rossonera della Nazionale e con il Commissario Tecnico Gennaro Gattuso. Erano presenti anche le rappresentanze di Inter e Juventus. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, quanto è cresciuto Bartesaghi! A marzo con l’Italia di Gattuso? Intanto …

Il ct Gattuso traccia la rotta: il desiderio di conquistare il Mondiale è ormai chiaro e deciso.

