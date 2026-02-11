Milan il mercato gestito persone | una critica e un' operazione Juventus incompresa

In questa fase di mercato, il Milan punta molto sulla gestione interna delle persone. La strategia sembra essere quella di affidarsi ai propri giocatori e alle proprie risorse, evitando operazioni troppo costose o complicate. La scelta ha suscitato diverse critiche, ma la società insiste sulla volontà di mantenere un equilibrio tra le componenti della squadra. Nel frattempo, la Juventus fa parlare di sé con un’operazione che non tutti hanno capito, lasciando i tifosi e gli analisti a chiedersi quale sia il vero piano dietro le mosse di mercato.

