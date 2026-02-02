Mateta Milan operazione a rischio per l’ex obiettivo di mercato della Juventus? Che cosa sta succedendo in queste ore

In queste ore si fa più concreta l’ipotesi che l’affare Mateta tra Milan e un club di Premier League possa saltare. Le trattative sono in stallo e non si ancora se si riuscirà a trovare un accordo. La situazione rimane in bilico, e i tifosi attendono aggiornamenti.

Mateta Milan, operazione a rischio per l’ex obiettivo di mercato della Juventus? Che cosa sta succedendo in queste ultime ore. La Juve osserva a distanza le complesse dinamiche che stanno animando le ultime ore di mercato delle rivali. L’operazione che avrebbe dovuto portare Jean-Philippe Mateta, seguito anche dalla Vecchia Signora, in rossonero ha subito una brusca frenata, trasformandosi in un vero caso. Quando l’intesa tra le parti sembrava ormai blindata sulla base di 35 milioni di euro per l’acquisto immediato dell’attaccante, sono emersi improvvisi dubbi sulle condizioni fisiche. Nello specifico, i controlli svolti in una clinica di Londra avrebbero evidenziato criticità al ginocchio che hanno messo in stand-by l’intero affare, nonostante il Crystal Palace avesse già bloccato il sostituto, Jorgen Strand Larsen, prelevato dal Wolverhampton. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

