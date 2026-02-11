Milan De Winter | Ecco il mio ruolo preferito e i difensori a cui mi ispiro Su Bonucci e Chiellini …
Koni De Winter, difensore belga del Milan, spiega qual è il ruolo che preferisce e a quali campioni si ispira. In questa stagione, il giovane ha giocato in tutti i ruoli del tridente difensivo nel modulo 3-5-2 di Allegri, dimostrando versatilità e volontà di adattarsi alle esigenze della squadra.
Koni De Winter, difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista al quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. Giunto la scorsa estate dal Genoa per 20 milioni di euro, fin qui, in stagione, De Winter è stato un po' il 'jolly' della retroguardia del Diavolo di Massimiliano Allegri, schierato con il 3-5-2. Ha giocato, infatti, sia da centrale sia da braccetto. Tanto a destra quanto a sinistra. Ma dove si trova meglio? Lo ha rivelato lo stesso De Winter al quotidiano torinese. «Mi trovo meglio sul lato destro o da centrale. Da terzino nella linea a quattro? Lo posso fare, ma se posso resto in mezzo (ride, n. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Approfondimenti su De Winter Milan
Milan, De Winter a cuore aperto: “Credo nello scudetto. Mi ispiro a Kompany e Thiago Silva”
Koni De Winter si presenta con entusiasmo e tanta voglia di vincere.
De Winter: «Quando sono arrivato alla Juve mi sono sentito spaesato. Ho imparato da Bonucci e Chiellini. Ma la mia carriera è svoltata quando…»
De Winter racconta i primi giorni alla Juventus, ammette di essersi sentito perso all’inizio.
Ultime notizie su De Winter Milan
De Winter: Milan nel mio destino. E quanti retroscena Juve: Allegri, Bonucci, Chiellini, Next Gen, Rabiot!Intervista esclusiva al centrale che in passato ha indossato la maglia della Vecchia Signora: Mio padre voleva chiamarmi Clarence come il suo idolo Seedorf. Modric come Ronaldo: campioni anche di umi ... tuttosport.com
Milan, De Winter: Seguivo il Milan già da piccolo. Allegri? Ho un ottimo rapporto con luiL'intervista del difensore rossonero classe 2002 Koni De Winter nell'edizione di oggi, mercoledì 11 febbraio, a Tuttosport ... gianlucadimarzio.com
De Winter a Milan TV: «Mi hanno accolto tutti bene, ho trovato un grande gruppo. Il Pisa…» x.com
L'uomo del momento in casa Milan è Koni De Winter Si è guadagnato un posto da titolare dopo alcune difficoltà iniziali e ora sta convincendo tutti Ha parlato ai microfoni di Mediaset e ha sottolineato anche l'importanza di Allegri nel suo percorso, oltre a - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.