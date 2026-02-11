Milan De Winter | Ecco il mio ruolo preferito e i difensori a cui mi ispiro Su Bonucci e Chiellini …

Koni De Winter, difensore belga del Milan, spiega qual è il ruolo che preferisce e a quali campioni si ispira. In questa stagione, il giovane ha giocato in tutti i ruoli del tridente difensivo nel modulo 3-5-2 di Allegri, dimostrando versatilità e volontà di adattarsi alle esigenze della squadra.

Koni De Winter, difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista al quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. Giunto la scorsa estate dal Genoa per 20 milioni di euro, fin qui, in stagione, De Winter è stato un po' il 'jolly' della retroguardia del Diavolo di Massimiliano Allegri, schierato con il 3-5-2. Ha giocato, infatti, sia da centrale sia da braccetto. Tanto a destra quanto a sinistra. Ma dove si trova meglio? Lo ha rivelato lo stesso De Winter al quotidiano torinese. «Mi trovo meglio sul lato destro o da centrale. Da terzino nella linea a quattro? Lo posso fare, ma se posso resto in mezzo (ride, n. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

