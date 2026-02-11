Milan De Winter | Ecco il mio ruolo preferito e i difensori a cui mi ispiro Su Bonucci e Chiellini …

Koni De Winter, difensore belga del Milan, spiega qual è il ruolo che preferisce e a quali campioni si ispira. In questa stagione, il giovane ha giocato in tutti i ruoli del tridente difensivo nel modulo 3-5-2 di Allegri, dimostrando versatilità e volontà di adattarsi alle esigenze della squadra.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.