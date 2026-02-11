Camarda rompe il silenzio e risponde sui social alle voci che lo vogliono vicino all’Inter. Dopo le polemiche sulle sue dichiarazioni, il giovane attaccante del Lecce, in prestito dal Milan, ha confermato di essere concentrato sulla sua stagione e di non aver ancora deciso il suo futuro. La sua scelta lascia aperta ogni possibilità, ma per ora si concentra solo sul campo.

Andresti mai a giocare nell’Inter?: “(Ride, ndr). Adesso sono a Lecce e penso al Lecce. Poi quello che succederà non si potrà mai sapere ma adesso pensiamo a quest’anno”. I social sono subito impazziti, attaccando il giovane centravanti. Dopo alcune polemiche sollevate sui social, Camarda ha deciso di rispondere pubblicamente tramite una storia Instagram: LEGGI ANCHE: Milan, tra passato e futuro: parla Kaladze. Ecco le mosse di Tare nel mercato, intanto Pulisic. "Non accetto che una risposta data per non deludere dei bambini e per rispetto delle società sia stata strumentalizzata per creare false notizie. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Camarda e il futuro all’Inter? Il giovane attaccante risponde tramite i social

Approfondimenti su Camarda Inter

Camarda, giovane attaccante classe 2008, si trova al centro di una fase decisiva della sua crescita professionale.

L’attaccante dell’Inter Lecce Camarda, originario della scuola Milan, si è infortunato e resterà fuori dal campo per un certo periodo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Camarda Inter

Argomenti discussi: Retroscena Camarda: stava tornando al Milan, poi il contrattempo; Mercato Milan, gennaio senza scosse: Camarda, Mateta e il caso Tonali; Camarda stava tornando al Milan: l'agente ammette il retroscena di mercato; Calciomercato, parla l'agente: Vero, Camarda stava tornando al Milan, poi l'infortunio... Lo scenario.

Milan, senti Camarda: Andrei mai all'Inter? Non si può mai sapere... Ibrahimovic e Ronaldo i miei idoli, Bremer l'avversario più difficile affrontatoLe dichiarazioni del giovane centravanti del Lecce, in prestito dal Milan. calciomercato.com

Francesco Camarda racconta ai bambini la sua esperienza in Serie A e il gol più importanteFrancesco Camarda, giovane talento del Milan in prestito al Lecce, racconta le sue esperienze e riflessioni sul calcio e la vita fuori dal campo. Francesco Camarda, giovane attaccante del Milan, si è ... notiziemilan.it

Milan, Camarda e il futuro all'Inter Il giovane attaccante risponde tramite i social #SempreMilan #ACMilan #Milan - facebook.com facebook

Camarda: “Esordio Emozione bellissima. Inter Preferisco pensare al presente” #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com