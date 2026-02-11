Michele Lamberti il vicebrigadiere dei carabinieri morto a 53 anni | Grazie della tua protezione

Michele Lamberti, il vicebrigadiere dei carabinieri morto a 53 anni, sarà ricordato come un uomo che ha dedicato la sua vita a proteggere gli altri. La sua scomparsa ha colpito colleghi e amici, che lo descrivono come una persona sempre pronta ad aiutare. In molti si sono stretti alla famiglia, lasciando parole di affetto e gratitudine per tutto quello che ha fatto. La sua memoria rimarrà viva tra chi lo ha conosciuto e stimato.

Ha dedicato la sua vita al servizio degli altri, lasciando un'impronta indelebile nel cuore di chi lo ha conosciuto. Lutto nell'Arma dei carabinieri per la prematura morte del vicebrigadiere Michele Lamberti: aveva 53 anni.Si è spento martedì mattina, 10 febbraio, all'ospedale Santa Rosa di.

