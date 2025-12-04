Stop della Soprintendenza al drappo dei vigili del fuoco sulla Torre dei Lamberti
Quest’anno, il tradizionale colpo d’occhio natalizio che accompagna i veronesi dall’Immacolata all’Epifania potrebbe mancare all’appello. Una doccia fredda per i vigili del fuoco, a cui la Soprintendenza ha negato l’autorizzazione per l’esposizione del consueto striscione di auguri sulla Torre. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Stop all’aumento dello spazio nell’area Unesco. L’ok della giunta dopo il protocollo della Soprintendenza - facebook.com Vai su Facebook
La Soprintendenza revoca lo stop ai lavori per il resort di San Gallo Vai su X
Niente striscione natalizio dei vigili del fuoco su Torre dei Lamberti: vietato dalla Soprintendenza - No della Soprintendenza al tradizionale striscione dei vigili del fuoco lungo la facciata della Torre dei Lamberti a Verona. Da veronaoggi.it
“Stop al genocidio”. Lo striscione per Gaza sul Sasso Remenno: il sindaco di Val Masino chiede ai vigili del fuoco di rimuoverlo - Val Masino (Sondrio), 10 giugno 2025 – Diventa un caso istituzionale la rimozione dello striscione “Stop al genocidio“ che era stato affisso, con la bandiera della Palestina, al Sasso Remenno. Si legge su ilgiorno.it