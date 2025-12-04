Stop della Soprintendenza al drappo dei vigili del fuoco sulla Torre dei Lamberti

Veronasera.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quest’anno, il tradizionale colpo d’occhio natalizio che accompagna i veronesi dall’Immacolata all’Epifania potrebbe mancare all’appello. Una doccia fredda per i vigili del fuoco, a cui la Soprintendenza ha negato l’autorizzazione per l’esposizione del consueto striscione di auguri sulla Torre. 🔗 Leggi su Veronasera.it

stop della soprintendenza al drappo dei vigili del fuoco sulla torre dei lamberti

© Veronasera.it - Stop della Soprintendenza al drappo dei vigili del fuoco sulla Torre dei Lamberti

Altri contenuti sullo stesso argomento

stop soprintendenza drappo vigiliNiente striscione natalizio dei vigili del fuoco su Torre dei Lamberti: vietato dalla Soprintendenza - No della Soprintendenza al tradizionale striscione dei vigili del fuoco lungo la facciata della Torre dei Lamberti a Verona. Da veronaoggi.it

“Stop al genocidio”. Lo striscione per Gaza sul Sasso Remenno: il sindaco di Val Masino chiede ai vigili del fuoco di rimuoverlo - Val Masino (Sondrio), 10 giugno 2025 – Diventa un caso istituzionale la rimozione dello striscione “Stop al genocidio“ che era stato affisso, con la bandiera della Palestina, al Sasso Remenno. Si legge su ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Stop Soprintendenza Drappo Vigili