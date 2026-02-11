Meteo Roma del 11-02-2026 ore 19 | 15

Da romadailynews.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì di maltempo in tutta Italia. La giornata si apre con piogge e neve sui rilievi alpini e sull’Appennino, dove la neve scende fino a 1800 metri. Nel pomeriggio, la neve si sposta verso le Alpi e le precipitazioni si intensificano soprattutto nel Lazio, in Abruzzo e sulla Sardegna. La sera e la notte portano un miglioramento, con schiarite e temperature che restano stabili o leggermente in calo. Una giornata all’insegna del maltempo, che ha coinvolto anche il sud, con neve sui rilievi e pi

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino nevicate sparse sui rilievi Alpini e 1100 metri qualche piovasco sulle regioni di nord est al pomeriggio isolante nevicate sulle Alpi nord-occidentali dai 1300 1400 m numero di te in progressiva diminuzione altrove in serata e nottata tempo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi al centro al mattino forte maltempo tra lazio-abruzzo con acquazzoni temporali e neve in Appennino dei 1800 metri coperto altrove al pomeriggio Quota neve in calo con precipitazioni via più settori in serata a te son graduale miglioramento del tempo con velocità alta e schiarite al sud Al mattino precipitazioni diffuse anche intense sul basso versante tirrenico e sulla Sardegna al pomeriggio per delfini che persistono sulle regioni peninsulari meridionali in serata residuo maltempo sulla Calabria e sulla Puglia con neve in Appennino dei 1400 metri circa miglior altrove temperature minime stazionarie o in lieve calo ma al centro nord sulla trignina riazzo al sud le previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

meteo roma del 11 02 2026 ore 19 15

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 11-02-2026 ore 19:15

Approfondimenti su Roma Meteo

Meteo Roma del 02-02-2026 ore 19:15

Venerdì il cielo su Roma rimane coperto per tutta la giornata.

Meteo Roma del 02-01-2026 ore 19:15

Le previsioni del tempo per Roma del 2 gennaio 2026 alle ore 19:15 indicano condizioni di stabilità, con cielo prevalentemente sereno e poche variazioni rispetto al resto della giornata.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Courage at the Dawn of World War I

Video Courage at the Dawn of World War I

Ultime notizie su Roma Meteo

Argomenti discussi: Meteo Roma: oggi e domani nubi sparse, Mercoledì 11 pioggia e schiarite; Meteo a Roma: pioggia e maltempo sino a San Valentino. Le previsioni; Allerta meteo di colore giallo a Roma e nel Lazio domani, mercoledì 11 febbraio 2026: le zone a rischio; Meteo Roma del 11-02-2026 ore 06:15.

meteo roma del 11Meteo Roma del 11-02-2026 ore 06:15meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni in quali fenomeni tra Liguria ... romadailynews.it

meteo roma del 11Meteo Roma – Nuovo peggioramento in atto con piogge e acquazzoni e fase instabile almeno fino al weekendMeteo Roma - Tempo instabile con piogge e acquazzoni, altra fase di maltempo per domani e nuovo peggioramento in vista del weekend ... centrometeoitaliano.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.