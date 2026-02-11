Meteo Roma del 11-02-2026 ore 19 | 15
Venerdì di maltempo in tutta Italia. La giornata si apre con piogge e neve sui rilievi alpini e sull’Appennino, dove la neve scende fino a 1800 metri. Nel pomeriggio, la neve si sposta verso le Alpi e le precipitazioni si intensificano soprattutto nel Lazio, in Abruzzo e sulla Sardegna. La sera e la notte portano un miglioramento, con schiarite e temperature che restano stabili o leggermente in calo. Una giornata all’insegna del maltempo, che ha coinvolto anche il sud, con neve sui rilievi e pi
meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino nevicate sparse sui rilievi Alpini e 1100 metri qualche piovasco sulle regioni di nord est al pomeriggio isolante nevicate sulle Alpi nord-occidentali dai 1300 1400 m numero di te in progressiva diminuzione altrove in serata e nottata tempo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi al centro al mattino forte maltempo tra lazio-abruzzo con acquazzoni temporali e neve in Appennino dei 1800 metri coperto altrove al pomeriggio Quota neve in calo con precipitazioni via più settori in serata a te son graduale miglioramento del tempo con velocità alta e schiarite al sud Al mattino precipitazioni diffuse anche intense sul basso versante tirrenico e sulla Sardegna al pomeriggio per delfini che persistono sulle regioni peninsulari meridionali in serata residuo maltempo sulla Calabria e sulla Puglia con neve in Appennino dei 1400 metri circa miglior altrove temperature minime stazionarie o in lieve calo ma al centro nord sulla trignina riazzo al sud le previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Meteo Roma del 02-02-2026 ore 19:15
Venerdì il cielo su Roma rimane coperto per tutta la giornata.
Meteo Roma del 02-01-2026 ore 19:15
Le previsioni del tempo per Roma del 2 gennaio 2026 alle ore 19:15 indicano condizioni di stabilità, con cielo prevalentemente sereno e poche variazioni rispetto al resto della giornata.
Argomenti discussi: Meteo Roma: oggi e domani nubi sparse, Mercoledì 11 pioggia e schiarite; Meteo a Roma: pioggia e maltempo sino a San Valentino. Le previsioni; Allerta meteo di colore giallo a Roma e nel Lazio domani, mercoledì 11 febbraio 2026: le zone a rischio; Meteo Roma del 11-02-2026 ore 06:15.
Meteo Roma del 11-02-2026 ore 06:15meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni in quali fenomeni tra Liguria ... romadailynews.it
Meteo Roma – Nuovo peggioramento in atto con piogge e acquazzoni e fase instabile almeno fino al weekendMeteo Roma - Tempo instabile con piogge e acquazzoni, altra fase di maltempo per domani e nuovo peggioramento in vista del weekend ... centrometeoitaliano.it
“Freddo d’inverno, passione vera: la neve a Roma è la nostra preghiera!” Buona notte e sogni nevosi #pertuttiquellichevoglionolanevearoma #roma #meteo #segnalazionimeteoromaeprovincia #segnalazionimeteoromaeprovinci - facebook.com facebook
CURIOSITÀ. Gennaio da record sotto il profilo pluviometrico per la città di Roma e per alcune aree della provincia. Alla stazione del Collegio Romano sono caduti 226 mm di pioggia, rendendo gennaio 2026 il terzo più piovoso dal 1782. Record assoluto invec x.com
