Venerdì il cielo si presenta nuvoloso su tutta Roma e dintorni. Al mattino, sono attese piogge sparse e un clima instabile, con temperature che restano più basse rispetto ai giorni scorsi. Nel pomeriggio, qualche schiarita e un miglioramento temporaneo, ma il cielo rimane comunque coperto in serata e nella notte. Le previsioni indicano che non ci saranno variazioni di rilievo, con nuvolosità diffusa e poche precipitazioni.

meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni in quali fenomeni tra Liguria ed Emilia Romagna neve in Appennino oltre 1100 metri al pomeriggio tempo asciutto ovunque conceria ancora nuvolosi in serata e nella notte non sono attese variazioni di rilievo con c'eri molto nuvolosi ma senza fenomeni di rilievo associati al centro al mattino tempo instabile con Cieli nuvolosi e piogge sparse al pomeriggio ancora precipitazioni su Umbria Marche Abruzzo con neve in Appennino oltre 1300 1200 più asciutto sulle regioni tirreniche in serata tempo in miglioramento su tutte le regioni con nuvolosità alternata a schiarite al sud Al mattino tempo instabile sulle regioni peninsulari con piogge e temporali sparsi anche intensi sui settori tirrenici sereno o poco nuvoloso sulle Isole maggiori al pomeriggio tempo e miglioramento con Cieli soleggiati residui fenomeni tra Campagna Alta Calabria in serata ancora tempo sereni o poco nuvolosi numero di Tano mento nella notte sulla Sardegna temperature minime in generale rialzo da nord a sud e massime stazionarie o in lieve calo al centro nord sulla Sardegna e i nomi sul resto d'Italia le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 11-02-2026 ore 06:15

Approfondimenti su Roma Meteo

La giornata di venerdì si apre con nuvole su tutta la capitale e piogge sparse al mattino.

Questa mattina a Roma il cielo rimane molto nuvoloso, con piogge deboli che si intensificano nel corso della giornata.

Ultime notizie su Roma Meteo

