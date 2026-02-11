Messina punta all’Europa | accordo per valorizzare i forti e candidarli al Premio del Paesaggio

Messina si prepara a mettere in mostra i suoi forti storici. Oggi il sindaco Federico Basile e il presidente del Centro Studi MedFort, Pietrangelo Pettenò, hanno firmato un accordo che punta a valorizzare queste strutture e a portarle in corsa per un premio europeo del paesaggio. La città vuole riscoprire il suo patrimonio e attirare l’attenzione internazionale sul suo passato fortificato.

Messina riscopre i suoi forti: un patto per la valorizzazione e la candidatura europea. Messina punta a rilanciare il suo ricco patrimonio fortificato grazie a un nuovo accordo firmato oggi, 11 febbraio 2026, tra il sindaco Federico Basile e il presidente del Centro Studi MedFort, Pietrangelo Pettenò. L'iniziativa mira a inserire i forti dello Stretto in una rete euromediterranea e a sostenere la candidatura al prestigioso Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa per il 2026, riconoscendo il loro valore storico, culturale e sociale. Un percorso iniziato nel 2019: la Comunità Patrimoniale Faro.

