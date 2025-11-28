Lo Stretto di Messina candidato al Premio Nazionale del Paesaggio 2026

A seguito della costituzione della Comunità Patrimoniale dei Forti dello Stretto, sottoscritta dal Sindaco Federico Basile, a nome del Comune di Messina, capofila di un’azione che mette insieme i tanti soggetti pubblici e privati accomunati dall’obiettivo di valorizzare il sistema fortificato che. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

stretto messina candidato premioMessina. Lo Stretto candidato al Premio Nazionale del Paesaggio 2026 promosso dal Ministero della Cultura - A seguito della costituzione della Comunità Patrimoniale dei Forti dello Stretto, sottoscritta dal Sindaco Federico Basile, a nome del Comune di Messina, capofila di un’azione che mette insieme ... Lo riporta libertasicilia.it

“Candidiamo lo Stretto di Messina al Premio europeo del paesaggio” - In un incontro a Santa Maria Alemanna la proposta da parte della Comunità patrimoniale dei Forti The post “Candidiamo lo Stretto di Messina al Premio europeo del paesaggio” appeared first on Tempostre ... msn.com scrive

