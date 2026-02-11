Mercosur Difesa ed Eurobond La Francia non tocca più palla

Alla viglia del vertice sulla competitività europea, Italia e Germania si stringono intorno a un obiettivo comune. I due paesi vogliono rafforzare l’alleanza già stretta a Palazzo Chigi e spingere l’Europa a semplificare le regole. L’obiettivo è ridurre la burocrazia, aumentare gli investimenti nel mercato unico e coordinare le strategie sul commercio globale. La Francia, invece, sembra aver perso spazio in questa partita.

Alla vigilia del vertice sulla competitività europea, Italia e Germania si mostrano gomito o gomito per consolidare "l'asse" suggellato a Palazzo Chigi e accelerare quel processo di deregolamentazione Ue per ridurre la burocrazia, investire su mercato unico e strategie comuni sul commercio globale. Temi su cui i 27 leader si confronteranno domani in Belgio, ad Alden Biesen, con Ursula Von der Leyen, Mario Draghi ed Enrico Letta, estensori di due rapporti tematici su incarico di una Commissione sempre più sintonizzata con Roma e Berlino. Meloni e Merz, all'insaputa di Parigi, hanno convocato a sorpresa un pre-summit con almeno nove Paesi in cui presenteranno in tandem una piattaforma per rilanciare l'industria e semplificare le regole con una linea condivisa.

Il governo italiano si presenta come uno dei più stabili in Europa, secondo le dichiarazioni di Renzi.

