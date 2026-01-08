Governo | Renzi ' più stabile in Ue ma non tocca palla'

Il governo italiano si presenta come uno dei più stabili in Europa, secondo le dichiarazioni di Renzi. Tuttavia, si evidenzia una posizione di neutralità e mancanza di iniziative decise su questioni chiave, mantenendo un ruolo discreto nel panorama internazionale e domestico. Questa situazione riflette un approccio prudente, che privilegia la stabilità senza assumere decisioni di rilievo.

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Siamo il governo più stabile d'Europa ma non stiamo dando una linea, non tocchiamo palla su niente. Giorgia Meloni si è acquattata, è capace di dire tutto il contrario di quello che ha sempre sostenuto" come ha fatto sulle "accise, ha cambiato idea sulla Nato, su Putin". Lo dice Matteo Renzi a Tagadà su La7.

Mi sono molto divertito ad #Atreju a discutere con i ministri del Governo Meloni. La democrazia si nutre di confronto e io non mi tiro mai indietro. Meno divertente il fatto che loro pensino che in Italia vada tutto bene. E che quando uno critica deve essere fermat x.com