Governo | Renzi ' più stabile in Ue ma non tocca palla'

Da iltempo.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo italiano si presenta come uno dei più stabili in Europa, secondo le dichiarazioni di Renzi. Tuttavia, si evidenzia una posizione di neutralità e mancanza di iniziative decise su questioni chiave, mantenendo un ruolo discreto nel panorama internazionale e domestico. Questa situazione riflette un approccio prudente, che privilegia la stabilità senza assumere decisioni di rilievo.

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Siamo il governo più stabile d'Europa ma non stiamo dando una linea, non tocchiamo palla su niente. Giorgia Meloni si è acquattata, è capace di dire tutto il contrario di quello che ha sempre sostenuto" come ha fatto sulle "accise, ha cambiato idea sulla Nato, su Putin". Lo dice Matteo Renzi a Tagadà su La7. 🔗 Leggi su Iltempo.it

