PIER SILVIO BERLUSCONI AL TG5 | MEDIASET BATTE RAI CANALE 5 SI È UN PO’ EVOLUTA

”Il 2025 per noi di Mediaset, per MediaForEurope, è stato un anno straordinario. Dopo sette anni di lavoro, di determinazione e di coraggio, abbiamo realizzato questa dimensione davvero da multinazionale”, così Pier Silvio Berlusconi al Tg5. “Sottolineo: siamo l’unica multinazionale italiana nel mondo dei media. Oggi parliamo a oltre 220 milioni di persone, abbiamo davvero una dimensione che ci dà la spinta per guardare avanti, anche se c’è tanto da fare per rendere tutto un insieme organico che resista anche in un mondo in continua evoluzione”. Lo dice Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente e amministratore delegato di Mfe – Media for Europe in un’intervista al Tg5 che andrà in onda stasera nell’edizione delle 20. 🔗 Leggi su Bubinoblog

