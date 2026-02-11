Medaglia d’argento olimpica ma i giornalisti la attaccano | Jutta Leerdam sarebbe troppo diva per il ghiaccio

La pattinatrice olandese Jutta Leerdam si trova al centro di una polemica. Nonostante il successo e il medagliere, alcuni giornalisti la criticano, definendola “troppo diva per il ghiaccio”. La sportiva, con sette titoli mondiali e un argento olimpico a Pechino 2022, ha anche conquistato milioni di follower su Instagram e si frequenta con un pugile-influencer molto discusso negli Stati Uniti. Ora si discute se la sua immagine pubblica e il suo stile di vita possano influire sulla carriera.

Sette titoli mondiali, una medaglia d'argento olimpica a Pechino 2022, 5,2 milioni di follower su Instagram e una relazione con uno dei pugili-influencer più controversi d'America. J utta Leerdam è tutto questo insieme, un cocktail esplosivo che ha trasformato una pattinatrice di velocità in un fenomeno mediatico globale. Ma proprio questa sovraesposizione sta creando una frattura profonda nel suo paese, l'Olanda, dove non tutti apprezzano il suo stile di vita da star. La 27enne olandese è finita nell'occhio del ciclone durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, quando si è scoperto che non aveva viaggiato verso l'Italia insieme alle compagne di nazionale.

Jutta Leerdam, campionessa olimpica olandese, ha fatto il suo debutto ai Giochi di Milano Cortina 2026 vincendo l’oro nei 1000 metri con record olimpico.

Jutta Leerdam si prende l’oro nei 1000 metri a Milano Cortina e non trattiene le lacrime, mentre Jake Paul assiste in tribuna e si lascia andare a un crollo emotivo.

