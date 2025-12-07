Elodie chiude il concerto in lacrime | Adesso mi fermo per un po' ce l'ho messa tutta

7 dic 2025

Si chiude il tour dell'artista nei palazzetti e Elodie annuncia ai suoi fan un lungo periodo di stop, dopo mesi ricchi di soddisfazioni ma non privi di tensioni. Quindi annuncia la data del suo ritorno: "Ho già in mente tutto lo show e non vedo l'ora di tornare da voi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

