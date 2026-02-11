Martedì Letterari un successo gli eventi dedicati a Pier Paolo Pasolini

Martedì si sono svolti due eventi dedicati a Pier Paolo Pasolini a Salerno. L’associazione Torrione Eventi APS ha commentato il successo delle iniziative, sottolineando la grande partecipazione del pubblico. Gli incontri sono stati molto apprezzati e hanno riscosso un buon riscontro tra i presenti.

L'associazione Torrione Eventi APS esprime il proprio apprezzamento per i due appuntamenti culturali dedicati a Pier Paolo Pasolini, che si sono svolti a Salerno con "ampia e qualificata partecipazione di pubblico". L'iniziativa Gli incontri hanno rappresentato - si legge in una nota - "un.

