Il corpo danzante giornata di spettacoli dedicati a Pier Paolo Pasolini

Romatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il corpo danzante. Performance e creazioni, una giornata dedicata a performance di coreografi sia emergenti sia affermati, pensata per restituire, attraverso molteplici linguaggi, la complessità del pensiero e dell’immaginario di Pier Paolo Pasolini.Sabato 29 novembre, alle ore 15:30, WDA. 🔗 Leggi su Romatoday.it

il corpo danzante giornata di spettacoli dedicati a pier paolo pasolini

© Romatoday.it - Il corpo danzante, giornata di spettacoli dedicati a Pier Paolo Pasolini

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

corpo danzante giornata spettacoliUna giornata di spettacoli dedicati a Pier Paolo Pasolini nell’ambito de Il corpo danzante: omaggio a Pier Paolo Pasolini. - Nell’ambito de Il corpo danzante: omaggio a Pier Paolo Pasolini – il progetto multidisciplinare ideato e promosso dalla Mandala Dance Company ... Riporta lagone.it

Il corpo danzante, giornata di spettacoli dedicati a Pier Paolo Pasolini - Performance e creazioni, una giornata dedicata a performance di coreografi sia emergenti sia affermati, pensata per restituire, attraverso molteplici linguaggi, la complessità del ... Secondo romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Corpo Danzante Giornata Spettacoli