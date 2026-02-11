Mariana Rodriguez sull’ex Gianmaria Coccoluto padre del figlio | Avevo attacchi di panico durante la gravidanza ma erano legati alla nostra relazione

Mariana Rodriguez rivela di aver sofferto di attacchi di panico durante la gravidanza, legati alla sua relazione complicata con l’ex Gianmaria Coccoluto. La modella racconta di aver vissuto momenti difficili, che ora spiega sono stati collegati ai problemi con il padre del suo bambino, Noa.

Mariana Rodriguez parla spesso del rapporto difficile con l’ex compagno Gianmaria Coccoluto, con cui nel 2023 ha avuto il figlio Noa. “Io volevo un figlio ancora prima di incontrare Gianmaria. Mia madre mi diceva: ‘Perché non mi regali un nipotino, anche con l’inseminazione artificiale?’, ma io non ero d’accordo, volevo crescere un bambino in una famiglia”, rivela l’attrice e modella, 34 anni. Quando Mariana Rodriguez conosce Gianmaria Coccoluto – surfista, campione di kitesurf freestyle – desidera realizzare con lui il suo sogno di famiglia. “Ci siamo amati tantissimo e abbiamo desiderato Noa”, afferma l’attrice e modella. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Mariana Rodriguez è nota al pubblico come influencer e personaggio televisivo.

