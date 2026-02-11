La serie Mare Fuori torna su RaiPlay con nuovi episodi, ma già si pensa alla prossima stagione. È ufficiale: ci saranno la settima e l’ottava stagione. I fan possono aspettarsi ancora storie intense e personaggi che non smettono di sorprendere. La conferma arriva direttamente dalla produzione, che lavora già alle riprese. Intanto, gli appassionati si preparano a seguire le nuove puntate, sperando di scoprire come si svilupperanno le vicende dei protagonisti.

Mare Fuori torna su RaiPlay con i nuovi episodi, intanto viene confermata una settima e ottava stagione. Il successo di Mare Fuori non accenna a fermarsi. Mentre il pubblico conta i giorni per il debutto del sesto capitolo, arriva la conferma che il viaggio dei ragazzi dell'IPM di Napoli proseguirà ancora a lungo: i progetti per la settima e l'ottava stagione sono già stati depositati, garantendo un futuro solido alla saga. La strategia di distribuzione punta ancora una volta sulla forza di RaiPlay. Il sipario si alzerà il 4 marzo con il rilascio dei primi sei episodi, seguiti dall'intero box set l'11 marzo. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Mare Fuori 6 arriva sul piccolo schermo, confermata la settima e l’ottava stagione

Nel 2025, il piccolo schermo si arricchisce di nuove produzioni

