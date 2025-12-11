Terni il giovane cantante Crepa presenta il nuovo EP ' Fera' | Racconto la mia città e i suoi giovani

Il giovane cantante ternano Crepa, nome d'arte di Nicolas Consalvi, si appresta a lanciare il suo nuovo EP 'Fera'. Un progetto che racconta la sua città e i suoi giovani, offrendo un’interpretazione autentica e coinvolgente delle esperienze e delle emozioni della comunità locale.

Il giovane cantante ternano Nicolas Consalvi, in arte Crepa, si prepara a presentare il suo nuovo EP ‘Fera’. Quest’ultimo uscirà domani venerdì 12 dicembre e nella stessa data si terrà un release party al Jonas Club: dalle 22 è previsto il dj set di Riccardo Antonelli, mentre dalle 23 Crepa. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Terni, giovane albanese trovato con la cocaina: denunciato. Cinquantaduenne guida sotto effetto di droga - facebook.com Vai su Facebook

Tanti giovani alla Giornata della trasparenza promossa dalla Provincia di Terni Vai su X