Maratona del Mugello parte un concorso per creare la medaglia

È partito il concorso per disegnare la medaglia della Maratona del Mugello 2026. L’Associazione Asd Maratona Mugello e l’Associazione Dalle Terre di Giotto e dell’Angelico invitano artisti e creativi a proporre le loro idee. La gara è aperta a tutti e mira a trovare una medaglia che rappresenti al meglio il territorio e la corsa. La scelta finale sarà annunciata nei prossimi mesi.

Firenze, 10 febbraio 2026 - L'Associazione Asd Maratona Mugello e l'Associazione Dalle Terre di Giotto e dell'Angelico hanno organizzato il concorso 'Corri la Storia nelle Terre di Giotto' per la creazione della medaglia della Maratona 2026. Il tema è 'Giotto nelle Terre del Mugello'. È stato scelto dunque di celebrare l'immenso legato artistico di Giotto nelle terre del Mugello invitando ragazzi e ragazze dai 18 ai 25 anni a ideare un'opera che rifletta la forza, il dinamismo e la bellezza che caratterizza sia la forma artistica sia lo spirito di questa sfida sportiva. Il design della medaglia resterà nel tempo e sarà simbolo e testimonianza di questo straordinario connubio.

